CIA çalışanına cinsel tacizden 30 yıl ceza

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski CIA çalışanı Raymond'a verilen ceza duyuruldu.

Açıklamada, görev yaptığı ülkelerde kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmak, 28 kadının bilinçsiz durumdayken rızaları olmaksızın fotoğraflarını çekmek veya videolarını kaydetmek suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

"HAYATININ GERİ KALANININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ PARMAKLIKLAR ARDINDA GEÇİRMESİNİ SAĞLAYACAK"

Raymond'un, hakkındaki soruşturmayı öğrenmesinin ardından ilgili fotoğraf ve videoları silmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, ayrıca Savcı Matthew M. Graves'in ifadelerine yer verildi.

REKLAM Graves, "Bugün verilen ceza, sanığın 'ömrü boyunca cinsel saldırı suçlusu' olarak damgalanmasını ve hayatının geri kalanının önemli bir bölümünü parmaklıklar ardında geçirmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı. NE OLMUŞTU? 2020'de görev yaptığı Meksika'nın başkenti Mexico City'deki konutunun balkonunda yardım çığlığı atan çıplak bir kadının görülmesinin ardından eski CIA çalışanı Raymond hakkında soruşturma açılmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, 7 Kasım 2023'te eski CIA çalışanı Brian Jeffrey Raymond'un, 2006 ile 2020 yılları arasında Mexico City'de ve görev yaptığı diğer yerlerde, büyükelçilik tarafından kiralanan konutlarda çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğunu bildirmişti.