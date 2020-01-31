CIAT ve Aldağ A.Ş.'den iş birliği anlaşması

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Yıllık 19 milyar dolar cirosu olan küresel iklimlendirme şirketi CIAT ile Aldağ A.Ş. arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Aldağ A.Ş. CIAT ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu

Anlaşmanın fikir babasının Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Stavros Tsavalos olduğunu söyleyen İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu, “18 aylık zorlu bir süreci başarıyla tamamladık ve bundan sonra yeni bir dönem başlayacak.” diye konuştu.

Tsavalos ise 2016 yılında şirkete danışman olarak geldiğini hatırlatarak, "Rol alacağımız Pazar sadece Türkiye pazarı değil, dünya pazarı, çözümler pazarı. CIAT da bir çözüm şirketi. Aldağ A.Ş.’nin de bu çözümleri üretmek ve sunmak için avantajları var. Aldağ A.Ş., büyüme stratejisinde çözüm üretmeye ve değer yaratmaya odaklanıyor. Dolayısıyla bu ortaklığın da büyüyeceğine inancım tam” ifadelerini kullandı

Tsavalos’un ardından söz alan CIAT Başkanı Didier Genois ise, “İmzaladığımız bu iş ortaklığı anlaşması, CIAT’ın Aldağ A.Ş. ile Türkiye’deki varlığını güçlendirecek. Aldağ’ı çok uzun süre inceledik ve gözlemledik. Bizim için bu pazardaki en doğru ortak olacağına kara verdik. Bu ortaklığa ve ALDAĞ A.Ş.’ye güveniyoruz. Çünkü doğru kişilerin doğru çözümler üretmesini istiyoruz. Bugün burada adım attığımız ortaklık, ilişkimizin başlangıcı. Önümüzdeki dönemde artacak ürün ve sistem çeşitliliği ile mühendislik bilgi ve birikimimizin birleşmesi, ilişkimizin uzun soluklu olmasını sağlayacaktır” dedi.