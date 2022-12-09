Cıbıltepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe'de iki gündür kar yağışı etkili oldu.

SARIÇAM ORMANLARIYLA ÇEVRİLİ KAYAK MERKEZİ

Snowboard tutkunları, Sarıçam ormanlarıyla çevrili kayak merkezinde sezonun ilk kayağını yaptı.

Kayaksever Himmet Bozyel, karın yağmasının kayakçıları mutlu ettiğini söyledi.

İki gündür aralıklarla yağan kar sonucu Cıbıltepe'ye çıktıklarını ifade eden Bozyel, "Yağan karın keyfini ilk biz yaşayalım dedik. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, gayet keyifli bir şekilde eğlendik. İnşallah bol bereketli bir sene olur, herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz" diye konuştu.

Muhammed Coşkun, sezonun ilk kayağını yaptıklarını belirterek, pistlerde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla ilçede kayak sezonunun başlayacağını anlattı.