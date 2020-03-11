AA

Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada Cibuti hükümetinin 5 yıl önce Türkiye’ye tahsis ettiği Türk Özel Ekonomi Bölgesi alanında çalışmaların başlaması için Türk yatırımcıların beklendiğini söyledi.

İki ülke arasında ticaret hacmini artırmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Şahinkaya, 1 milyon nüfuslu Cibuti’de 15 kadar Türk şirketinin olduğunu ve bu şirketlerin çalışmalarını her geçen gün artırdığını ifade etti.

- Henüz keşfedilmiş değil

Büyükelçi Şahinkaya, Cibuti hükümetinin Türkiye’ye Türk Özel Ekonomi Bölgesi yapımı için 5 milyon metrekarelik arsa tahsis ettiğini hatırlatarak, “Cibuti hükümeti liman bölgesindeki bu arsaya Türk özel ekonomik bölgesi kurmamızı istiyor. Ancak Türk özel sektörü bu anlamda Cibuti’yi henüz keşfetmiş değil." yorumunu yaptı.

Cibuti'nin küçük bir ülke olmasına rağmen 100 milyon nüfuslu Etiyopya’ya açılan tek liman kapısı olduğuna işaret eden Şahinkaya, Etiyopya’ya ulaşan tüm ürünlerin Cibuti’deki serbest bölgeler üzerinden Etiyopya’ya demir yolu veya kara yoluyla gönderidiğini dile getirdi. Cibuti’deki Türk özel ekonomik bölgesine iş adamlarını çekmek istediklerinin altını çizen Şahinkaya, “Cibuti’nin ticari anlamda Türk iş adamlarına çok şey katacağına inanıyoruz. Türk iş adamlarımızı Cibuti’deki Türk özel ekonomi bölgesine yatırım yapmaya davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

- Üst düzey temaslar sürüyor

"Türkiye’nin 2013 yılında Cibuti’de kurduğu büyükelçilik ile hareketlenen ilişkiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 yılında Cibuti’ye yaptığı ziyaretle büyük ivme kazandı.” diyen Büyükelçi, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürdüğünü belirtti.

Şahinkaya, bu temasların sağlık, eğitim, ekonomi, tarım, enerji, güvenlik gibi birçok alanda imzalanan anlaşma ve protokoller doğrultusunda düzenli ve sürekli biçimde devam ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un Cibuti’yi ziyaretlerinin Cibuti kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü aktaran Şahinkaya, "Türkiye’den bu tür üst düzey ziyaretlerin ve Cibutili bakanların Türkiye’yi ziyaretleri iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Tüm Cibutililerin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı'nı yakından tanıma fırsatı bulduklarını kaydeden Büyükelçi Şahinkaya, “Cibuti hükümeti Maarif Vakfı'na okul yapması için 30 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa verdi. Maarif Vakfı’nın okulu Cibuti’de herkes tarafından tanınıyor. Halihazırda TİKA ile Cibuti’nin ihtiyaç sahibi bölgelerinde önemli çalışmalar yapıyoruz.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, kasım ayında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirmişti. Türkiye ayrıca başkent Cibuti'nin taşkınlardan korunması amacıyla ülkede Ambouli Dostluk Barajı'nı inşa etmişti.