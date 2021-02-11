Çiçek mezatlarını

AA

Mersin ve diğer illerdeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, sektörün "altın günü" olan Sevgililer Günü öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Toroslar ilçesindeki şubesinde, satışlar açık artırma usulü yapılıyor.

Dükkanında satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler, mezatlarda tatlı bir yarışa giriyor.

Kırmızı gül ve orkidenin rağbet gördüğü mezatlarda, en yüksek fiyat teklifi veren esnaf çiçeğe sahip oluyor.

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala satışların artmaya başladığı mezatlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılıyor.

- "14 Şubat bizim için çok kıymetli bir gün"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Şahbudak, AA muhabirine, Türkiye'nin gül ihtiyacının yüzde 60'ını Mersin'in karşıladığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle zorlu bir yıl geçirdiklerini anımsatan Şahbudak, çiçek satışlarında uzun süredir düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Şahbudak, çiçekçilerin en kıymetli günlerinden olan 14 Şubat için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"14 Şubat bizim için çok kıymetli bir gün. Sektörümüzün 'altın günü' olarak ifade ediyoruz. Bu günde, satışlarımız en yüksek düzeyde seyrediyor. Kovid-19'un olumsuzluklarına rağmen Sevgililer Günü için beklentimiz yüksek. Esnafımız en iyi şekilde hazırlığını yaparak, dükkanlarını süsleyip çiçeklerini hazırlıyor. Üretici, elindeki çiçeklerin çoğunu bugüne saklıyor. Normal günlerde vitrinimize koyduğumuz çiçeklerin çok daha fazlasını koyacağız. Çiçekler arasında başı, gül çekiyor. Ardından orkide geliyor."

Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında yoğunluğun olduğunu ifade eden Şahbudak, çiçek fiyatlarında da artışların yaşanacağını kaydetti.

Şahbudak, çiçekçilerin hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulması kararına çok sevindiklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza, bize göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. 14 Şubat'ta dükkanlarımız kapalı olsaydı, bütün umutlarımız sönecekti. Vatandaşlarımız servis yoluyla ya da evlerine yakın yerlerden çiçek satın alabilecek." diye konuştu.

- "Çok heyecanlıyız"

Çiçek satıcısı Özge Yalçın ise 14 Şubat'ta müşterilerine en iyi şekilde hizmet vereceklerini dile getirdi.

Mezatlarda başlayan hazırlıkların çiçek dükkanlarına uzandığını anlatan Yalçın "Çok heyecanlıyız. O gün uykusuz kalacağımıza eminim. Yorucu ve yoğun geçiyor. Mezat, toptancı ve dükkanımız arasında koşuşturma halindeyiz. Güzel bir gün olacağına inanıyoruz." dedi.

Erol Taşdizer de Sevgililer Günü hazırlıklarının devam ettiğini ifade ederek, sektörün "altın günü" için çalışan sayısını arttıklarını söyledi.