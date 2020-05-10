Çiçekçiler, Anneler Günü'nde hizmetini sürdürüyor

AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonları iş yerlerini açamayan ancak "Anneler Günü" olması nedeniyle dükkanlarını açarak evlere servis yapan çiçekçilerin yüzü gülüyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda evlere çiçek servisi yapan çiçekçiler, dezenfekte edilmiş araçlara konulan çiçekleri, eldiven ve maske kullanarak ve sosyal mesafe kuralına da uyarak annelere ulaştırıyor.

Şişli'de hizmet veren çiçekçi Yılmaz Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yıldır çiçekçilik sektöründe çalıştığını söyledi.

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uyarak, çiçekleri annelere ulaştırdıklarını belirten Çalışır, koronavirüsün tüm dünyayı etkileyen bir durum olduğunu belirtti.

Çalışır, kendilerinin de koronavirüsten etkilendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çiçekçilik sektörü de koronavirüsten etkilendi ancak Anneler Günü nedeniyle özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten derdimize deva oldu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da teşekkür ediyorum. Anneler Günü'yle ilgili mağduriyetimizi gördüler."

"Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız Anneler Günü dolayısıyla bizi 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttu." diyen Çalışır, müşterilerin kendilerine telefon ederek ya da internet üzerinden ulaştıklarını ve çiçekleri adreslere teslim ettiklerini dile getirdi.

Çalışır, siparişin ardından çiçeğin hazırlanma sürecini anlatarak, "Siparişlerimiz yoğun, farklı yerlere gidiyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda evlere çiçek dağıtımını yapıyoruz. Yürüme mesafesinin dışındaki yerlere araçla gidiyoruz. Araçta dezenfektan, kolonya bulunduruyoruz. Aracımızı dezenfekte ettirdik. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz, eldiven ve maske kullanıyoruz." diye konuştu.

Anneler Günü'nü kutlayan Çalışır, siparişleri adreslere ulaştırdıklarında annelerin çiçekleri gördüğünde çok mutlu olduğunu kaydetti.

- Paket yemekçiler de servislerini aksatmadan sürdürüyor

Kağıthane'de kebap dükkanı işletmecisi İbrahim Kaya da 20 yıldır kebap sektöründe çalıştığını belirtti.

Paket servislerde talebin genellikle iftar saatine yakın arttığını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"İşletmemiz çevre hastanelere yakın olduğu için buralardan yoğun siparişlerimiz oluyor. Kebap, lahmacun, çiğ köfte, salata yetiştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşların talepleri doğrultusunda evlere servis yapıyoruz. İşletmemizin yanı sıra motorlarımızı da dezenfekte ederek kurallara uyuyoruz. Eldiven ve maske kullanıyoruz. Moto kuryeler de evlere servis yaparken sosyal mesafe kurallarına uyuyor."

Kaya, mutfakta çalışanların da ellerini sabunlu suyla yıkayıp kendilerini dezenfekte ettiklerini, eldiven ve maske kullanıp işe başladıklarını ifade ederek, hastanede sağlık kontrolünden geçtiklerini aktardı.

Moto kurye Murat Yıldız ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik olmadığı için siparişleri müşterilere daha hızlı ulaştırdıklarını söyledi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini ve motorun kasasını günlük dezenfekte ettiklerini belirten Yıldız, "Bazı siparişlerimizin ödemesi online yapılıyor. Kimi müşterimiz siparişlerini kapılarına asmamızı istiyor. Kapıyı açtıktan sonra zile basıp geldiğimizi söylüyoruz. Onlar da siparişlerini aldıktan sonra gidiyoruz." dedi.