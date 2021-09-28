Çiçekçiler kooperatifi ile İBB, mahkemenin kararını bekliyor

AA

İBB, 1995 yılından beri faaliyette bulunan, 2005'ten bu yana kiracısı olan ve sözleşmesi 2018'de biten SS Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifinden Alibeyköy'deki binasını 13 Eylül'de boşaltmasını istedi.

Çiçekçilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 3 bin 700 üretici üyenin katkısıyla kurulan ve yıllar önce yaptırdıklarını beyan ettikleri binadan çıkmak istemeyen kooperatif, İBB'nin söz konusu kararının yürütmesini durdurmak için İdare Mahkemesine başvurdu.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, davalı idarenin savunması alındıktan sonra verilecek karara kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, savunma ve ara kararına cevap verebilmesi için de davalı idareye 30 gün süre tanıdı.

- "Çiçekçi esnafının ekmek kapısı"

SS Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Avukatı Mehtap Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk sözleşmenin 2008'de 10 yıllık yapıldığını, sonrasında ise ecrimisil bedellerinin ödendiğini söyledi.

Çiçekçi esnafının ekmek kapısı olan binanın kira sözleşmesinin yenilenmesini istediklerini belirten Koçhan, 3 yıldır süren ve kendisinin de katıldığı görüşmelerde İBB'nin binayı ihale usulü ile kiraya vereceğinin ve süreci takip etmelerinin tavsiye edildiğini aktardı.

Koçhan, çiçekçilerin ürünlerini bir gün önceden kamyonlarla gönderdiğini ve çiçeklerin mezat zamanına kadar bozulmadan soğuk hava depolarında saklandığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İBB'nin buraya ilişkin projesi yok, yapılmak istenen çiçekçileri apar topar buradan atmak. Bina şu an İBB'den İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) verilmiş gözüküyor. İSKİ'den Kültür AŞ'ye, oradan da menfaatdaşları olan Boğaziçi Peyzaj adını taşıyan firmaya vermeye çalışıyorlar. İtirazımızın nedeni, binanın yıllardır buraya hizmet eden emekçilerin emeğinin, alın terinin yok sayılarak, İstanbul'da tekelleşmeye çalışan bir firmaya verilmek istenmesidir."

- "Karar çiçek sektörünü derinden yaraladı"

SS Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Erkan Mutlu, 2008'te İBB'ye ait olan arsayı kiraladıktan sonra inşaat iznini alarak üreticilerin desteğiyle binayı kooperatife kazandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Karar çiçek sektörünü derinden yaraladı. Yıllardır sektöre hizmet eden bir kooperatif olarak, Türkiye'nin Yalova, Antalya, İzmir gibi bölgeleri ve diğer çeşitli bölgelerinden ürünlerini gönderen üreticilerimiz adına ben de kararın üzücü olduğunu düşünüyorum. Burada özel şahıslara yönelik bir çalışma yapılıyor, kamusal kooperatifin haklarının elinden alınarak özel şahıslara verilmek istendiğini düşünüyoruz."

- "Kooperatif peşkeş çekiliyor"

İnterflora Çiçekçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Batal, sektör temsilcisi olarak, yaşanan olaylardan dolayı son derece üzgün ve hayal kırıklığı içerisinde olduklarını söyleyerek, "Üretimde herhangi bir aksama olursa esnafımız da zarar görecek. İnsanların ekmeğiyle oynamak hiç hoş değil. Esnafımız çiçek alışverişi yaparken, çiçek mezadımızın kapanması da onlar adına incitici bir durum. Yerli üretimi desteklememiz gerekirken köstekleniyor." diye konuştu.

Çiçekçi Bekir Soçil, İBB'nin aldığı kararın yanlış olduğunu söyleyerek, şunları aktardı:

"Kooperatif peşkeş çekiliyor. 60 senelik bir kooperatif, bu binada bütün çiftçi ve çiçekçilerin emeği var. Kirasını bir gün dahi atlatmamış veya geciktirmemişler, neye göre tahliye ediyorsunuz, kime peşkeş çekiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, lütfen burayı zihni bozuklara yedirmesin, üretici ve çiçekçilere sahip çıksın. Ekrem İmamoğlu Bey'e de diyecek söz bulamıyorum çünkü 'Her şey güzel olacak' diye yola çıktı, İBB Başkanı elbette saygı duymak zorundayız ama acaba buranın peşkeş çekildiğinden haberi var mı? Araştırsın ve emekçilere sahip çıksın ve hakkımızı bize kendi elleriyle teslim etsin."

İzmir'de çiçek üreticiliği yapan ve kooperatif yönetim kurulu üyesi olan Bayram Başçıl, ailecek çiçek ürettiklerini dile getirerek, "Tahliye kararı, siyasi anlamda da büyük yankılara neden olur çünkü üreticilerin hepsi AK Parti'li değil, bu işin sonunda, olayın siyasi ayağını da düşünmeleri gerekiyor. Türkiye genelindeki 7 bin 500 üreticinin çoğu İstanbul'da yaşıyor. İmamoğlu, 'Her şey güzel olacak' diyordu, bizim sonumuz söz konusu olduğunda da her şeyin güzel olmasını istiyoruz." dedi.

- "Çiçek fiyatları artabilir"

İstanbul'da çiçekçi dükkanı olan esnaf İlhami Yıldız, yaklaşık 20 senedir ekmeğini çiçekçilik yaparak kazandığını belirterek, "Eğer burayı tekelleştirirlerse bir gülü 10 liraya alıyorsak o zaman 20 lira olacak çünkü alan daraldıkça çiçekçiler piyasası da o kadar sıkıntıya girecek." şeklinde konuştu.