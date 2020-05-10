Çiçekçilerin yüzü Anneler Günü'nde güldü - ANKARA

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Uzun süre sonra dün iş yerlerini açan çiçekçiler, Anneler Günü'nde telefon ya da internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yaptı. Kovid-19'a karşı tedbir aldıkları görülen çiçekçiler, dezenfekte edip özenle ambalajladıkları çiçekleri annelere ulaştırdı.Kızılay'da çiçekçilik yapan Erdoğan Aslan, uzun süredir iş yapamadıklarını, Anneler Günü'nde satışlardan memnun olduklarını söyledi. Yeterli hazırlık yapamadıklarını ve çiçek temininde zorlandıklarını aktaran Aslan, en iyi hizmeti götürmeye gayret ettikleri tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.Annelerden sokağa çıkma yasağına uymalarını isteyen çiçekçi Gürsel Akkurt, "Yeter ki annelerimiz evlerinden çıkmasınlar. Biz siparişleri evlerine kadar götürüyoruz." dedi.