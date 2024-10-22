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        Haberler Bilgi Yaşam Cici Babam filminin konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Cici Babam filmi oyuncu kadrosu: Cici Babam filminin konusu nedir?

        Cici Babam filmi beyaz perdenin ardından 22 Ekim Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film Annelerinin evlenmesine karşı çıkan üç kardeşin başından geçen olayları konu almaktadır. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği film komedi türündedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, 'Cici Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:39
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        Onur Atilla, Özgün Aydın, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Derya Karadaş'ın başrollerini paylaştığı Cici Babam filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2018 yılında vizyona giren film BKM imzası taşımaktadır. Peki, Cici Babam filminin konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları...

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        CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

        Onur Atilla

        Özgün Aydın

        Mahir İpek

        Onur Buldu

        Uğur Bilgin

        Derya Karadaş

        Arif Erkin Güzelbeyoğlu

        Aslı İnandık

        Alper Kul

        Yasemin Çonka

        Meltem Yılmazkaya

        Burak Topaloğlu

        İrem Sak

        Defne Yalnız

        Kuvvet Yurdakul

        Ayhan Sicimoğlu

        Kayhan Yıldızoğlu

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        CİCİ BABAM KONUSU NEDİR?

        Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?...

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        CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

        Cici Babam filminin çekimlerinin büyük bölümü Köyceğiz'de ve Muğla'nın farklı yerlerinde gerçekleştirildi.

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