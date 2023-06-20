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Cif Temizliğin İyiliğini Deprem Bölgelerinde Büyütüyor

Cif Temizliğin İyiliğini Deprem Bölgelerinde Büyütüyor
HABERTURK.COM

Cif’in temiz ve bakımlı alanların insanlarda yarattığı mutluluktan yola çıkarak 2020’de İstanbul’da başlattığı Temizken Güzel projesi, depremin başından bu yana bölgede temizliğin iyiliğini büyütüyor. Deprem bölgesinde şu ana kadar günde 1 milyondan fazla insana ulaşan proje hem iyiliğin hem de geleceğin “Temizken Güzel” olduğu mesajını veriyor.

2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) paydaşlığında hayata geçirdiği Temizken Güzel projesiyle temizlikten doğan bir iyilik serüvenine öncülük eden Cif, deprem felaketi nedeniyle projesine yeni bir boyut kazandırarak temizliğin iyiliğini deprem bölgelerine taşıyor.

Cif deprem bölgelerindeki çadır kentlerde en önemli ihtiyaçlar arasında olan temizlik standartlarının iyileştirilmesi, insanların iyilik haline katkı sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Cif Marka Müdürü Nedim Can Serintürk, markanın deprem bölgesindeki çalışmalarını şöyle özetliyor:

“Deprem bölgesindeki yaraların sarılması ancak kolektif bir çaba ile mümkün. Cif ekibi olarak biz de depremin ilk günlerinden itibaren çalışmalara başladık. Öncelikli olarak ürün desteklerimizi bölgedeki yetkili kurumlara ulaştırdık. Çadır kentlerin kurulması sonrasında ise en önemli konulardan biri temizlik standartlarının iyileştirilmesiydi. İnsanların fiziksel sağlığı ve iyilik hallerinin korunması için temizlik oldukça kritik bir konuydu. Bu nedenle biz de harekete geçtik.

Nedim Can Serintürk, Cif Marka Müdürü

Bölgelerin temizliği ve bakımı için ürün gönderimi yapmanın yanı sıra; bölge halkından istihdam ettiğimiz Cif Temizlik Ekipleri oluşturduk. Toplam 44 kişiden oluşan Cif Temizlik Ekipleri ile Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’daki 55 çadır kentte mutfak, banyo gibi ortak yaşam alanlarının temizliği ve bakımını sağlıyoruz. Böylece hem bölge sakinlerinin ekonomik kalkınmasına hem ortak yaşam alanlarının temizliğine destek oluyoruz. İlerleyen süreçte bölgede güzel ve temiz alanlar yaratmak adına çalışmalarımız da olacak.

Çalışmalarımız bugüne kadar günde 1 milyondan fazla insana ulaştı. Temiz ve umut dolu bir gelecek için başlattığımız bu iyilik hareketini büyütmek en büyük hedefimiz.”

Temizken Güzel projesi

Temizken Güzel projesi, temiz ve bakımlı alanların insanlara olan olumlu etkisinden hareketle, Cif’in İBB paydaşlığında 2020’de başlattığı bir proje. Projenin temeli Cif’in 2015 yılında Psikolog Dr. Simon Moore ile yaptığı araştırmaya dayanıyor. Temiz alanların insanların esenliğine ve iyilik haline olan olumlu etkisi Cif’e ilham veriyor. Cif ürünleriyle temizlenen alanların evlerde yarattığı mutluluk şehirlere taşınıyor. Projeye Türkiye’nin en yoğun nüfuslu şehri İstanbul’dan başlanıyor. Şehir sakinlerinin sıkça vakit geçirdiği İstanbul Boğazı ve çevresinde temizlik ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlk olarak kirliliğin yoğun olarak görüldüğü İstanbul Boğazı’na “Cif Çöpkapar” isimli atık toplama üniteleri yerleştiriliyor. 27 Cif Çöpkapar ile İstanbul Boğazı’ndan bugüne kadar toplanan atık sayısı yaklaşık 39 ton. Toplanan plastik atıklar da değerlendirilerek geri dönüştürülebilir Cif Krem şişelerinin üretiminde kullanılıyor.

Aynı zamanda, Eminönü ve Karaköy yaya alt geçitleri, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’nda da yenileme ve temizleme çalışmaları yapılıyor. Pandemi döneminde ise Türkiye’nin ilk pandemi standartlarına uygun parkı Kadıköy Cif Parkı inşa ediliyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Denizlerimiz Alarm Veriyor” mesajıyla Kadıköy Sahil’de hologram gösterisi gerçekleştiren Cif, deniz kirliliğine yönelik de farkındalık yaratıyor.

Proje boyunca elde ettikleri dönüşleri Nedim Can Serintürk şöyle aktarıyor:

“Cif Çöpkaparlar ile topladığımız 39 ton atık ile sera gazı, petrol, varil tasarrufu anlamında önemli sonuçlar elde ettik. Çöpkaparlar her gün İstanbul Boğazı’ndan atık toplamaya devam ediyor. Plastik atıklardan ürettiğimiz, tamamı geri dönüştürülebilir Cif Krem şişeleri ise döngüsel ekonomi adına sektöre ilham veriyor.

Yenilediğimiz ve temizlediğimiz alanlarla her gün milyonlarca kişinin yaşamına dokunuyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, insanların yüzde 97'si proje kapsamında yapılanlardan olumlu etkilendiğini, yüzde 98’i yenilenen alt geçitleri kullanırken daha mutlu hissettiğini söylüyor.”

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