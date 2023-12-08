Çift başlı buzağı mucizesi!

Niksar ilçesine bağlı çiçekli köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüsdem Kahraman´ın gebe ineği, akşam saatlerinde çift başlı buzağı doğurdu.

Çift başlı olarak doğan buzağı, 1 saat hayatta kalabildi. Çift başlı buzağı doğduğunu duyan köy sakinleri ise Kahraman'ın ahırına akın etti.

Rüsdem Kahraman ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını söyledi.