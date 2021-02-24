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Çift başlı oğlak, yaşama tutunamadı

Osmaniye´de yaklaşık 20 yıldır besicilikle uğraşan 43 yaşındaki Şahin Er´in keçisi, çift başlı oğlak dünyaya getirdi. 4 gözü ve 3 kulağı bulunan oğlak, yaşama tutunamadı

Çift başlı oğlak, yaşama tutunamadı
DHA

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde hayvancılıkla uğraşan Şahin Er´in keçisi, ikiz doğurdu.

Yavrulardan birisi normal, diğeri ise iki başlı olarak dünyaya geldi.

DHA'nın haberine göre doğum sırasında gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden Şahin Er, oğlağı kucağına alıp incelediğinde 2 başının, 4 gözünün ve 3 kulağının olduğunu söyledi.

İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ede Er, "Keçim hamile kalmıştı ve doğum yaptı bugün. Gördüğünüz gibi yavru 2 kafalı, 4 tane gözü var, 3 tane kulağı var. İlk defa böyle bir şeye rast geliyorum, çok şaşkınız" diye konuştu.

2 başlı oğlak, bir süre sonra yaşamını yitirdi.

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