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        Yaya geçidine çift taraflı park! Engelli rampası da kapandı

        Eskişehir'de, her iki yönde de yaya geçidine yapılan parklarla engelli rampası da kapandı. Engelliler ve yayalar hatalı parklara tepki gösterdi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 13:05
        Çift taraflı parkla engelli rampasını da kapattılar
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        Eskişehir'de, yaya geçidine çift taraflı olarak park edilen araçlar engelli rampasının girişini de kapattı.

        Odunpazarı ilçesi Yenidoğan mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bazı araçlar yaya geçidinin üzerine park etti.

        Kaldırımlardaki rampaların önünü kapatan otomobiller, engelli araçları ile bebek arabalarının geçişine engel oldu.

        Yasak olmasına rağmen yaya geçidine araç bırakan duyarsız sürücüler, bölgedeki vatandaşların tepkisini çekti.

        #eskişehir haberleri
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