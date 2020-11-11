Çiftçiler için

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ABD'nin Chicago Üniversitesi mezunu Yılmaz, bir süre önce geldiği Edirne'nin Keşan ilçesinde ceviz bahçelerinde üretim yapmaya karar verdi.

Yılmaz, bu alanda gerekli bilgi ve verileri daha kalıcı hale getirmek, çiftçilerin birikimlerini kayıt altına almak için "Tarım Defterim" uygulamasını tasarladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceviz üreticilerinin geçen yıllarda tuttuğu notlara ihtiyaç duyduğunu, ancak bu notların kaybolduğunu ya da silinmiş olduğunu görünce hepsini kayıt altına almak için mobil uygulama geliştirdiğini söyledi.

Uygulamanın tüm tarım ürünleri için kullanılabileceğini belirten Yılmaz, "İnsanların tarım verilerini kalemle yazdığını, ancak 10 yıl önceki verilere bakmak istendiğinde yazının uçtuğunu gördük. Geçen yıla göre çiftçimizin ne kadar harcama yaptığı, hangi gübreyi kullandığı gibi birçok konuyu kayıt altına alabilmeleri ihtiyacını görünce, Tarım Defterim adını verdiğim uygulamayı yapmaya karar verdim." dedi.

Yılmaz, tarımda dijitalleşmeye küçük çiftçileri de dahil etmek istediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan, özellikle Türkiye'deki küçük ölçekli çiftçilerin bu uygulamadan faydalanmasıdır. Bu uygulamada sosyal medya ayağı da olacak. Çiftçiler burada birbirlerine soru sormaya başlayacak. Kendi verilerini nasıl 'Tarım Defterim' uygulamasına kaydediyorlar ise soru cevapları da sosyal deftere kaydedecekler. Bu uygulamayı 'akıllı ajanda' olarak düşünebiliriz. Gelir ve giderlerinizi yazdığınızda geçen seneye göre kar-zarar durumunuzu görebileceksiniz. Bu uygulamam KOSGEB'den de 250 bin liralık hibe desteği aldı."