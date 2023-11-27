Çiftçiler de 5 bin TL emekli ikramiyesi alacak! ÇKS kaydı olan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?
ÇKS'li emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri ve şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Çalışmayan 10 milyondan fazla emekliye 5 bin TL Cumhuriyet'in 100. yılı ikramiyesi yapılırken çalışan ve ÇKS'li emekliler kapsam dışı bırakılmıştı. Çalışmada kapsamın genişletileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emeklilerin 5000 TL ikramiye ödemesinden yararlanacağını duyurdu. İşte 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlı ÇKS'li çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, şartlarına ilişkin detaylar...
Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus olarak ödenen 5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor. 10 milyondan fazla çalışmayan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5000 TL emekli ikramiye ödemesi 11-12-13 Kasım'da gerçekleştirildi. Çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekliler ikramiye ödemesi alamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıkladı. Yeni düzenleme ile birlikte toplamda 15 milyon 120 bin emeklinin tümünün ödemeleri gerçekleşecek. İşte 2023 ÇKS'li emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...
ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin,
"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik." ifadelerini kullandı.
"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"
Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.
Erdoğan, açıklamasına şu sözlerle devam etti; Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KANUN TEKLİFİNİ MECLİSİMİZE SUNACAĞIZ"
Erdoğan konuya ilişkin olarak “Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız” ifadelerini kullandı.
"15 MİLYON 120 BİN EMEKLİMİZİN TAMAMINA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"
Erdoğan "Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız." dedi
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ile ilgili çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek. Henüz tarih netleşmemekle birlikte Meclis süreci de göz önüne alındığında ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!
5 bin TL emekli ikramiyesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Bayraktar, "Emekli çiftçilerimiz hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu." sözlerini kullanmıştı.