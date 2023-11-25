Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi? 2023 ÇKS kaydı olan çiftçiye 5000 TL ikramiye verilecek mi ve ne zaman ödenecek?

Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi? 2023 ÇKS kaydı olan çiftçiye 5000 TL ikramiye verilecek mi ve ne zaman ödenecek?

Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? Bu sorunun yanıtı, günlerdir merak ediliyor. 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamında çalışmayan emeklilerin hesaplarına tek seferlik olmak üzere ödemeler yapıldı. Çalışan ve ÇKS kaydı olan çiftçilerin düzenleme dışında kalması kamuoyunda bir beklenti oluştururken konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Erdoğan, 5 bin TL emekli ikramiyesinin kapsamının genişletileceğini açıklarken ilgili bakanlıklara da talimat verdiğini söyledi. Peki, 2023 ÇKS kaydı olan çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zman ödenecek? İşte bazı bilgiler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin,

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik.

Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.