Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

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ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım." diye konuştu.