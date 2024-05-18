Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.643,58 %3,14
        DOLAR 32,2295 %-0,15
        EURO 35,0126 %-0,35
        GRAM ALTIN 2.500,70 %1,40
        FAİZ 42,50 %-0,07
        GÜMÜŞ GRAM 32,65 %6,28
        BITCOIN 67.276,00 %0,52
        GBP/TRY 40,9600 %0,07
        EUR/USD 1,0869 %0,02
        BRENT 83,98 %0,85
        ÇEYREK ALTIN 4.088,64 %1,40
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        72.5 milyon lira destek ödemesi yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

        Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

        Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.

        Ayrıca 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği, 271 bin 670 lira ise sertifikalı tohum kullanım desteği için verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?