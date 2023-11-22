Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?
Çiftçilere emekli ikramiyesinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışmayan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde verildi. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlar ise 5000 TL emekli ikramiyesi almadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler için talimat verdiği iddia edildi. Peki, 2023 çiftçi emeklileri 5 bin TL emekli ikramiyesi alacak mı? İşte detaylar...
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye ödemesinde son gelişmeler gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak 12,2 milyon emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılırken Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan emekli çiftçiler kapsama alınmadı. 11 ile 14 Kasım günleri arasında gerçekleştirilen 61 milyar TL'lik ikramiye ödemesinin ardından "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?" sorusu yanıtını arıyor. İşte Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi son dakika gelişmeleri...
ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!
5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.
SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.
ÇKS BELGESİ NEDİR?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.
ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
CHP'DEN ÇİFTÇİLERE İKRAMİYE TALEBİ!
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlandırılmasını istedi.
ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım." diye konuştu.