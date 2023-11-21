Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?
Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak çalışmayan 12 milyondan fazla emekliye 5 bin TL ikramiye ödemeleri 11-14 Kasım günleri arasında gerçekleştirildi. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri 5000 bin TL ikramiyeden yararlanırken Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı bulunan emekliler kapsam dışında bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler için talimat verdiği iddia edildi. İşte 2023 Çiftçilere emekli ikramiyesinden son durum...
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde son durum gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak 12,2 milyon emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılırken Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan emekli çiftçiler kapsama dahil edilmedi. 11 ile 14 Kasım günleri arasında gerçekleştirilen 61 milyar TL'lik ikramiye ödemesinin ardından "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?" sorusu gündeme geldi. İşte Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi son dakika gelişmeleri...
ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!
5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.
SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.
ÇKS BELGESİ NEDİR?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.
ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
CHP'DEN ÇİFTÇİLERE İKRAMİYE TALEBİ!
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlandırılmasını istedi.
ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım." diye konuştu.
ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?
Çiftçilere ikramiye ödemesi konusunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI!
Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.