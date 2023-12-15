Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çiftçileri destekleme ödemeleri bugün (15 Aralık) başlıyor! Çiftçileri destekleme ödemeleri ne kadar, kaç TL, ne zaman hesaplara yatar, kimler alabilir? - İş-Yaşam Haberleri

Çiftçileri destekleme ödemeleri başladı! Çiftçilerin heyecanla beklediği çiftçileri destekleme ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ödemelerin başladığını belirtti. Peki, ödemeler ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 15.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:55 facebook

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Çiftçilerin merakla beklediği çiftçileri destekleme ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2 milyar 32 milyon 291 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Peki, çiftçileri destekleme ödemeleri ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ 15 ARALIK'TA YAPILIYOR Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; 2 milyar 32 milyon 291 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.