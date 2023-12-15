Çiftçileri destekleme ödemeleri başladı!
Çiftçilerin heyecanla beklediği çiftçileri destekleme ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ödemelerin başladığını belirtti. Peki, ödemeler ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
Çiftçilerin merakla beklediği çiftçileri destekleme ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2 milyar 32 milyon 291 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Peki, çiftçileri destekleme ödemeleri ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ 15 ARALIK'TA YAPILIYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
2 milyar 32 milyon 291 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.
ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR?
- Süt desteği 1 milyar 27 milyon 376 bin lira,
- Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 349 milyon 942 bin 730 lira,
- Hastalıktan ari işletme desteği 349 milyon 209 bin lira,
- Hayvan gen kaynakları desteği 170 milyon 237 bin 640 lira,
- Kırsal kalkınma yatırım desteği 43 milyon 439 bin 336 lira,
- Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 30 milyon 96 bin lira,
- İpekböceği desteği 29 milyon 769 bin 50 lira,
- Tiftik üretimi desteği 24 milyon 620 bin 244 lira,
- Küpe uygulama desteği 3 milyon 782 bin lira,
- Düve alım desteği 2 milyon 592 bin lira,
- Atık desteği 1 milyon 227 bin lira olarak belirlendi.
ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Söz konusu destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün (15 Aralık 2023) saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için ise 22 Aralık saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.