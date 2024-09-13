Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 dönemi çeltik alım fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, 2024 dönemi alım fiyatları ton başına, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için 31 bin lira, 58 randımanlı Cammeo grubu çeltik için 30 bin lira, 60 randımanlı Osmancık grubu çeltik için 25 bin lira olarak belirledi.

TMO'dan yapılan açıklamada, 2024 dönemi çeltik hasadına eylül ayı itibarıyla başlandığı ve üretimin 980 bin ton olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri belirtildi.