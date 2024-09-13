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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çiftçilik yapanlar dikkat: TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 dönemi çeltik alım fiyatlarını duyurdu. Buna göre, Baldo grubunun tonu 31 bin TL, Cammeo grubu 30 bin TL, Osmancık grubu ise 25 bin TL oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:06
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        TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı
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        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 dönemi çeltik alım fiyatlarını açıkladı.

        Buna göre, 2024 dönemi alım fiyatları ton başına, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için 31 bin lira, 58 randımanlı Cammeo grubu çeltik için 30 bin lira, 60 randımanlı Osmancık grubu çeltik için 25 bin lira olarak belirledi.

        TMO'dan yapılan açıklamada, 2024 dönemi çeltik hasadına eylül ayı itibarıyla başlandığı ve üretimin 980 bin ton olacağının öngörüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri belirtildi.

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