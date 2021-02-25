Çiftçinin kopmak üzere olan eli, büyütecin kullanıldığı 10 saatlik operasyonla yerine dikildi

AA

Mehmet Sevilgen, 11 Şubat'ta Alanya ilçesinde tarlasında çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı. Bölgeye gelenlerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Sevilgen'in sağ elinin bileğinden itibaren kopmak üzere olduğu görüldü.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Sevilgen, ilk müdahalenin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede, hemen müdahale edilmediğinde işlevini yitirecek olan elin yerini dikilmesi için operasyon kararı alındı. Sevilgen'in 10 saat süren başarılı operasyonla, 2 milimetrelik damar ve sinirleri büyüteçle birleştirilerek yerine dikildi.

- Ameliyat, büyüteç altında hassas şekilde yapılıyor

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Özgür Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastanın, eli bileğinden tıbbi olarak kopmuş halde hastaneye getirildiğini, o bölgeyi sadece derinin tuttuğunu söyledi.

Ekip olarak zorlu geçeceğini düşündükleri operasyonu yapmak için vakit kaybetmeden karar aldıklarını anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Elin fonksiyonlarını kaybetmemesi gerekiyordu. Buradaki yapılar parmak ucuna göre nispeten daha büyük yapılar. Haliyle bilek altındaki yapıların tamirinde mikroskop kullanılırken bilek üzerindeki yapılarda büyüteç kullanılıyor. Önce kırık yapıları özel platinlerle tutturduktan sonra damar, sinir ve kas giriş yapılarını sırasıyla tamir ettik. Operasyon büyüteç altında hassas şekilde yapıldığı için damar ve sinir yapıların tamiri zamanımızı alıyor, uzun sürüyor. Bunun yanı sıra ciddi bir cilt yaralanması olduğu için hastanın kasık bölgesinden alınan deriyi koluna naklettik."

Kopma olaylarında her dokunun zarar görmesinden dolayı ayrı ayrı tamir gerektiğini vurgulayan Yazıcı, hastanın takibinin bir süre daha devam edileceğini dile getirdi.

- "İlk doktorlarımla tokalaşacağım"

Sevilgen ise kaza esnasında yarı baygın olduğunu, çok acı çektiğini söyledi.

Elini kaybedeceğini düşündüğünü aktaran Sevilgen, "Elimi eskisi gibi kullanabileceğim için çok mutluyum. Operasyon sonrası elimi hissetmeye başladım. Sargılar çıkartıldığında ilk doktorlarımla tokalaşacağım. " dedi.