İnegöl'ün bazı kırsal mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Külcü, tarımda başlatacakları yeni oluşum konusunda çiftçileri bilgilendirdi.
Yeni sistemle, çiftçilerin en çok yakındığı pazarlama sorununu gidermeyi hedeflediklerini vurgulayan Külcü, "İnegöl'de bir şirket kuracağız ve çiftçilerin bütün ürünlerini alacağız. Buradaki ürünleri yurt dışına ve bütün Türkiye'ye pazarlayacağız. Sonrasında ise bu oluşumu Türkiye'ye yayacağız." dedi.
Külcü, bu şirketin çiftçilere büyük faydalarının olacağını dile getirdi.
Çiftçilerin artık 'ürünümüzü satamıyoruz' diye bir derdinin olmayacağını anlatan Külcü, şöyle devam etti:
"Çok büyük bir proje. Heyecanlanıyorum ve 7 aydır bu konuda çalışıyoruz. 'Bugün patlıcan 15 lira, yarın 7 lira' olmayacak. Her şeyin bir standardı olacak. Bu proje bugün karar verildi, yarın hemen başlıyoruz değil, yıllara yayılacak. Buradaki ürünleri yurt dışına ve bütün Türkiye'ye pazarlayacağız. Antalya'ya otellere pazarlayacağız. Pazarlamacılarımız bütün Türkiye'yi gezecek. Profesyonelce yapacağız bu işi. Sonrasında ise bu oluşumu Türkiye'ye yayacağız."
"ŞİRKETİN YÜZDE 75'İ ÇİFTÇİLERİN, YÜZDE 25'İ BELEDİYENİN OLACAK"
Selahattin Külcü, şirketin yüzde 75'inin çiftçinin, yüzde 25'inin belediyenin olacağını aktardı.
İsteyen çiftçinin bu yüzde 75'ten pay alabileceğini söyleyen Külcü, "Pay almak istemezseniz de buradan yine faydalanabileceksiniz. Bu proje Türkiye'de bir ilk olacak. Bu anlamda İnegöl'de bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Külcü, tarımda ürün bakımından durumun iyi olduğunu ancak pazarlama konusunda sorunlar yaşandığını belirtti.
Pazarlama noktasında hem yurt dışı hem de yurt içinde profesyonelce hareket edeceklerini dile getiren Külcü, "Çiftçilerimizin bütün ürünlerini alacağız ve pazarlayacağız. Böylece İnegöl tarımı pazarlama sıkıntısını aşmış olacak." diye konuştu.
Külcü, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bakanımızla konuştuk. Dedik ki 'Çiftçimiz üretiyor, ürettiğini pazarlayamıyor.' Yani adamın 10 dönüm şeftali bahçesi var, yıllık 25 ton şeftali çıkarıyor, sandığı yok, sepeti yok... Bu şeftaliyi birkaç gün içinde satması gerekiyor. Bu üç gün sonraya kalsa dibine dökülecek. Müşteri yok. Bunu Tarım Kredi Kooperatifleri yapacak ki buna da başladık. İşte, tanzim satış alanları gibi."
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