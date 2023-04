ÇİFTÇİNİN VERİMİNİ VE REFAHINI ARTIRAN ONARICI TARIM PROGRAMI

HABERTURK.COM

1000 Çiftçi 1000 Bereket ile her konuda yetkin hale geldik

Cargill’in çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek amacıyla başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı beşinci yılına girdi. Program, yeni sezonda onarıcı tarımı yaygınlaştıracak. Balıkesir’de üretim yapan çiftçi Özden Gümüş, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’ten önce çiftçilik konusunda eksikleri olduğunu, program ile daha yetkin hale geldiklerini söyledi

Çiftçilere bugüne kadar yüzde 20’ye varan oranda verim artışı sağlayan 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programına yeni sezonda Amasya ve Tokat dahil oldu ve toplam il sayısı 16’ya çıktı. 5 binin üzerinde mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisiyle yoluna devam eden 1000 Çiftçi 1000 Bereket, toplamda 400 bin dekarlık bir alanı kapsıyor.

2019 yılında başlatılan program; çiftçilere, tarlalarına özel ücretsiz eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Ulusal ve uluslararası 40’a yakın ödüle layık görülen 1000 Çiftçi 1000 Bereket, Türkiye’deki tarım ve gıda alanında sosyal etki araştırması ve ölçümlemesi yapılan ilk kurumsal sosyal sorumluluk programı.

Program kapsamında sunulan hizmet ve eğitimlerin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda yarattığı etkiler Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI – Social Return On Investment) yöntemi kullanılarak finansal değere dönüştürülüyor. SROI, 1000 Çiftçi 1000 Bereket başladığından bu yana her yıl artarken, 2022 itibarıyla program, ana paydaşları olan çiftçiler üzerinde her 1 TL’ye karşılık 3,23 TL değerinde etki yarattı.

Balıkesir Bandırma’ya bağlı Yenisığırcı’da üretim yapan Özden Gümüş, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’ten önce ilaçlama, gübreleme, bitki bakım uygulamaları konusunda eksikleri olduğunu söyledi. “Program sayesinde toprak analizi konusunda tecrübe sahibi olduk” diyen Gümüş, şöyle devam etti: “Toprak analizleri sonucunda yaptığımız gübrelemelerle yüzde 25-45 verim artışı sağladık. Programa dahil olmadığımız yıllarda topraktaki bitki besin maddesi miktarını ve toprak yapısını bilmiyorduk. Programdaki mühendisler ve verilen eğitimlerle tüm konularda yetkin hale geldik. Hasat sonrası kalan bitki saplarının toprağa karıştırılması gerektiğini ve böylelikle toprağın organik maddesinin artacağını öğrendik.”



“Doğru sulama ile bitki gelişimi sağladık”

20 yaşındaki İlayda Altıntaş da teknolojinin tarımda fark yarattığını söylüyor. Eskişehir’in Çifteler ilçesine bağlı Dikmen köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Altıntaş, bir yıl önce dahil olduğu 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in faydalarını şöyle anlattı: “2022 mısır ekimi yaptığım ilk sene olduğu için sulamamız yeterli diye düşünüyorduk. Tarımsal sensör istasyonu uygulamasından kontrol ettiğimde suyun yeterli olmadığını gördük ve ek sulama yaparak bitki gelişimimize katkı sağladım. Toprak analizi ile gübreleme önerileri aldım. Teknolojiyi kullanarak tarım yapınca mazotta, gübrede, ilaçta maliyetiniz düşüyor, bu da fark yaratıyor.”



“Çiftçinin hem verimi hem kârlılığı artıyor”

Cargill Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu da 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in gıda sisteminin hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya devam etmesi için çok güzel bir örnek olduğunu vurguladı. Tarakçıoğlu, “Programa katılan çiftçiler için onarıcı tarımı artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için somut adımlar attık. Dünya nüfusunu sürdürülebilir bir şekilde beslemek için atılması gereken doğru adımların ötesinde, bu uygulamalar çiftçiler için maliyetleri azaltıyor ve yüzde 20’ye yakın verimlilik sağlayarak kârlılığı artırıyor” dedi.

Program bu yıl çiftçileri onarıcı tarıma daha fazla odaklanmaya teşvik ediyor: