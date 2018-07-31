Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mikail Babur, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin cevizin ana vatanı olduğunu ancak üretimde dünyada 4'üncü sırada bulunduğunu söyledi.
Babur, ceviz üretimindeki artışın tüketim miktarındaki artışı karşılayamadığını, yüzde 60'lar seviyesinde bir üretim açığı olduğunu belirtti.
Gölpazarı'nın cevizin gen merkezi olduğunu ifade eden Babur, "Bakanlık olarak cevizde hedefimiz önce kendisine yeten, sonra ihracatçı konumuna yükselen, yüksek döviz geliri elde eden bir ülke haline gelebilmek. Bakanlığımızın kapama ceviz (tek cins ağaç dikimi) bahçelerinin tesisine yönelik verdiği teşvikler, mazot, gübre destekleriyle özel sektörün ceviz yetiştiriciliğine ilgisi arttı." dedi.
3 BİN DEKARDAN 12 BİN DEKARA
Cevizle ilgili çalıştay düzenleyeceklerini, buna yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Babur, şöyle devam etti:
"Son 10 yılda ilçemizde kapama bahçe alanı 3 bin dekardan 12 bin dekara çıktı. Buna paralel ceviz fiyatları da artmaya başladı. Son dikim mevsiminde ilçemizde 500 dekar alanda ceviz dikimi yapıldı. Bu yıl birincisini yapacağımız ceviz çalıştayımızda önde gelen hocalarımız misafirimiz olacak. İnşallah bu çalıştay Gölpazarı'mız için ceviz üretiminde bir ışık olur. Hedefimiz, halihazırda 12 bin dekar olan ceviz alanımızı daha da yukarılara taşımak. Bir ceviz ağacı dikiminden sonra 5'inci yılında ürün vermeye başlayıp takip eden yıllarda katlanarak ürün miktarı artıyor. Cevizi Gölpazarı'nın markası haline getirmeye çalışıyoruz."
Babur, ilçede 5 çeşit ceviz yetiştirildiğini, bunlardan en çok "chandler" ve "franquette" çeşitlerinin tercih edildiğini belirterek, "Franquette cevizi tozlayıcı çeşidi olarak kullanılıyor. Chandler, verim olarak diğerlerinden daha üstün, vurulma ve ilkbahar donlarına daha dayanıklı çeşit olduğu için çiftçilerimize onu öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
CEVİZ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
İlçedeki ceviz üreticilerinden Recai Koç da 5 yıl önce diktiği ceviz fidanlarının yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Koç, "Arazileri değerlendirmek için 5 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gittim, oradaki görevli mühendisler ceviz dikmemi tavsiye ettiler. Şu an ağaçlarımda 5-6 kilogram ürün var ve ağaçlar 5 yaşında. Seneye inşallah bunlar 10 ile 15 kilogram arasında değişecek, üretim kat kat artacak. Burası 150 dekar, 4 bin 700 ağaçtan 30 tonun üzerinde ürün bekliyoruz." dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.