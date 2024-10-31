Çifte acı! Anne-oğul kaza kurbanı

Diyarbakır'daki olay, Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Mizgin Aktarlı ve okuldan aldığı 5 yaşındaki oğlu Muhammed Aktarlı'ya yolun karşısına geçmeye çalışırken, Bağlar Belediyesi'ne ait K.Ç.'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı.

DHA'nın haberine göre çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu kamyonun altında kalarak sürüklendi.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük Muhammed'i çevredekiler otomobille hastaneye götürürken, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise anne Mizgin Aktarlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

AĞIR YARALI ÇOCUK KURTULAMADI

Hastanede tedavisi devam eden ağır yaralı küçük Muhammed ise gece saatlerinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Anne ve oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Anne ve oğlunun öldüğü kazada gözaltına alınan kamyon şoförü K.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin hala devam ettiği öğrenildi.