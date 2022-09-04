Çifte cinayet zanlısı yakalandı! 0:00 / 0:00

İHA

Amasya'da dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu tabancayla öldürerek kaçan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), dün sabah saatlerinde bitişikteki akrabalarının düğün hazırlıkları yaptığı sırada tartıştığı dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabancayla vurdu. Kadir Y. daha sonra olay yerinden kaçtı.

ANNE İLE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bitişikteki evde düğün hazırlığı yapan akrabalarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi. Sunay Aslan Kaya'nın önceki evliliğinden olan diğer oğlunun da Samsun'dan gelen yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

JANDARMA SAKLANDIĞI YERDE YAKALADI

Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye sevk edilen jandarma komando ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi. Bölgedeki dağlık arazide ve çevre köylerde arama yapan ekipler Kadir Y.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.