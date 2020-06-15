Çiftler nikahlarını sevdikleriyle kıymaya başladı - DİYARBAKIR

AA

"Yeni Normal" sürecine geçilmesiyle Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, nikah salonlarında belirlenen kurallara uygun şekilde, çiftlerin nikahlarına davetliler de katılmaya başlıdı.Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, yaptığı açıklamada, yayınlanan genelgeye uygun olarak bugünden itibaren vatandaşları nikah salonlarında ağırlamaya başladıkları söyledi.15 Haziran öncesi, nikah işlemlerine yalnızca çiftler ve iki şahidi aldıklarını anımsatan Kayhan, çiftlerin mutlu günlerinde yanında olmak isteyen akraba ve dostların salonun kapasitesine misafir ettiklerini belirtti.