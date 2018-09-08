Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi 4220 Sokak'ta yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi. Antalya'da oturan Ayşe Kaya (35), 17 yıllık eşi Mehmet Zeki Kaya'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüp evi terk ederek Kayseri'de oturan babası Kemal İvgen'in yanına geldi. Mehmet Zeki Kaya da 2 çocuğunun annesi olan Ayşe Kaya ile konuşup, barışmak için peşinden geldi.

Baba Kemal İvgen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDEKİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Evde Mehmet Zeki Kaya ile eşi ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce baba Kemal İvgen, evdeki av tüfeğini alıp, damadına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Zeki Kaya, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Kemal İvgen'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İvgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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