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Kızını döven damadını vurdu
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Çiftlerin barışma görüşmesi cinayetle bitti

Kayseri'de Kemal İvgen (53), kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadı Mehmet Zeki Kaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü

08.09.2018 - 08:45 | Güncelleme: DHA

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi 4220 Sokak'ta yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi. Antalya'da oturan Ayşe Kaya (35), 17 yıllık eşi Mehmet Zeki Kaya'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüp evi terk ederek Kayseri'de oturan babası Kemal İvgen'in yanına geldi. Mehmet Zeki Kaya da 2 çocuğunun annesi olan Ayşe Kaya ile konuşup, barışmak için peşinden geldi.

Baba Kemal İvgen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDEKİ AV TÜFEĞİYLE VURDU
Evde Mehmet Zeki Kaya ile eşi ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce baba Kemal İvgen, evdeki av tüfeğini alıp, damadına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Zeki Kaya, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Kemal İvgen'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İvgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 21 saniye önce
    Baba olmak o adamın neler yaşadığını düşünün besle büyüt elin adamı gelsin dövsün kızını
  • Misafir 9 dakika önce
    babaya yazık olmuş.. adamın hayatınınkarartmış..
  • Misafir 22 dakika önce
    baba için çok üzüldüm :(
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