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“Çift” olmanın anlamını bilmek için kadın ve erkeğin bir araya gelmesi yeterli değil… 10 kadından 9’u bir ilişki yaşadığında kendisini tam ve bütün hissettiğini söylüyor, hayatında kimse yoksa boşlukta hissediyor, eksik hissettiğini söylüyor.
Çift olmak demek karşınızdakinin hayatına bloke koymak değildir. Siz de eşiniz de bir bireydir, birey olarak kabul etmezseniz duygularını, hobilerini, tepkilerini yönetirsiniz.
Herkes mutlu birliktelik peşinde ancak bir süre sonra mutlu olmak için küçük bir çaba dahi gösterilmiyor, herkes karşısındakinden beklentiye giriyor.
Kendine değer veren, kendini seven, geçmişiyle barışık olan, anda olmayı başaran kişi mutlu olmayı başarandır. Kavga, kendisiyle kavga edenlerin yaşadığı bir sorundur. Sorun çözmek kavga ile olmamalıdır, konuşarak çözüm bulunabilir. “Kavga” sözcüğünün enerjisi bile negatif. Kendisini olduğu gibi kabul eden karşısındakini de olduğu gibi kabul edebilir.
EŞLER BİRBİRLERİNİ NEDEN ALDATIYOR?
Öncelikle yapılması gereken tanışma döneminde olanı görmek. Gördüklerinizi kabul ediyorsanız ilişkinin devamını yaşamaktır. Birlikte olduğunuz kişinin çocuğunun varlığını bilmenize rağmen ilişkinin devamında daha önce bu konuda hiç bilgisi yokmuş gibi davranan bir kişi olabiliyorsunuz.
Bağımlılıkları sonradan problem oluyor. Aileye bağlılık problem oluyor, halbuki ilk günlerde olan da anne ilgisinin yoğunluğu başkalarının dikkatini çekerken siz görmezden geliyordunuz.
Ya ekonomik konular? Para çiftlerin iletişimini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör. Paranın sahibi olmak evlilikte olmaması gerekendir. Çiftlerin parası ortaktır. Özellikle kadın çalışmıyorsa masrafları ile ilgili karşı çıkmalar kadını mutsuz ediyor.
Erkeklerin kadından beklediği kendilerine ihtiyaç duyma konusunda adım atmaktan rahatsız olan kadın bunu yapmıyor, güçlü kadın kimliğini kaybedeceğini düşünüyor. Halbuki birbirine değer veren çiftler mutlu olmayı başarıyorlar.
İLİŞKİNİZE RENK KATIN
İş yerinde yaşanılan stres eve gelmemeli, iş sorunları işte, evdeki konular evde kalmalı. Böylece farklı kişilere dayalı konularda stres yaşamamış oluruz. Gönül aynasını kalbimize tutmamız çok önemli, kalp temizse iletişimde problem yaşama olasılığı minimuma iner.
Kavga, rutin yaşam ile ilgiliyse isterseniz ilişkinizi yenileyebilirsiniz. Bunu fark etmek önemli… İlişkinize renk katın, gökkuşağı gibi olsun ilişkiniz… Gökkuşağında siyah yoktur, unutmayın…
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