Çiftlerin nikahları Kovid-19 tedbirleri alınarak kıyıldı - KIRKLARELİ

AA

Üsküp Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Eda ve Semih Çetin çiftinin nikah töreni için salon, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen kurallara uygun şekilde hazırlandı.14 kuralın yer aldığı afişler salona asıldı, bazı koltuklar mesafelere uygun şekilde yerleştirildi.Nikah merasimine katılan davetlilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfekte edildikten sonra salona alındı.Kovid-19 kurallarına uygun şekilde nikah merasimi gerçekleştirildi.Eda Çetin, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatlarının en mutlu gününü koronavirüs nedeniyle buruk geçirdiklerini söyledi.Nikah merasimine birçok kişi davet etmek istediklerini ancak kurallar gereği kısıtlı misafir çağırabildiklerini ifade eden Çetin, "Hayatımın en mutlu gününde içimiz buruk. Ama güzel oldu. Mesafeli oldu. Ailelerimizin ellerini öpemedik, bu da bir anı olarak kaldı. Hayırlısı böyleymiş." dedi.Damat Semih Çetin de nikah törenlerinde herkesin maske takarak kurallara uygun hareket ettiğini anlatarak, "Bugün bizim en mutlu günümüz. Bir yanımız da buruk. Pandemi sürecinden dolayı aramızda mesafeler oldu. Gelemeyen akrabalarımız, dostlarımız var. Onlardan özür dileriz. Gelenlere de teşekkür ediyoruz. Maske hayatımızda artık sürekli olacak bir şey. Bundan sonra maskeyle yaşamaya alışacağız." diye konuştu.Belediye Başkanı Hüseyin Kasap da Çetin çiftine mutluluklar dileyerek, koronavirüsün bir an önce sona ermesini diledi.