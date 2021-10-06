Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

AA

Çiftlikköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parkların yenilenmesinde geri dönüşüm projesini uygulamaya başladı.

İlçenin çeşitli bölgelerinden alınan hurda malzemeler, müdürlüğün şantiyesinde toplanıyor. Bu malzemelerden hazırlanan oyun grupları, ihtiyaç duyulan parklara götürülerek monte ediliyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti ve doğayı korumanın insanı da korumak olduğu bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Geri dönüşümün önemine dikkati çeken Silpagar, şöyle konuştu:

"Çiftlikköy Belediyesi olarak kendi bünyemizde de bu işe çok önem veriyoruz. Geri dönüştürülebilir her türlü malzemenin doğamızı ve çevremizi korumak, gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir toprak ve su bırakabilmek adına kullanılması gerekir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Ekiplerimizin geri dönüştürülebilir olan ve hurdaya ayrılan parçaları kullanılabilir hale getirmesi için çalışmamızı başlattık ve onlar da harika bir el işçiliği ile özveriyle çalışarak kısa süre içinde bu muhteşem oyun gruplarını ortaya çıkardılar. Burada aklınıza gelebilecek bir sürü farklı materyal var. İnşallah çocuklarımızın büyük bir keyifle bu oyun gruplarında vakit geçireceğini düşünüyorum."

Silpagar, çalışmalarda emeği bulunan belediye personeline teşekkür etti.