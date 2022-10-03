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Çiftlikte yangın: 10 küçükbaş öldü 0:00 / 0:00

DHA

Tekirdağ'da çiftlikteki ahır ve depoda çıkan yangında, 10 küçükbaş hayvan öldü.

Yangın, gece saatlerinde Malkara ilçesinin kırsal Ahmetpaşa Mahallesi'nde Hacı Selim'e ait çiftlikteki buğday, saman ve ot balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan ahıra sıçradı.

Çiftlikte bulunanlar, alevlere hortum ve kovalarla su dökerek müdahale ederken, bir yandan da ahırda bulunan hayvanları çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürülerek, kontrol altına alındı.

Ahır ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangında 10 küçükbaş hayvan öldü, 10 ton buğday, 1500 adet saman ve ot balyası ile bazı tarım makineleri yandı.

Jandarma ahırların kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.