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ÇIĞ| 22 Şubat HAVA DURUMU son dakika uyarısı: Buzlanma, don ve çığ

HAVA DURUMU 22 Şubat tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Yapılan son dakika değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde kar ve yağmur beklenmiyor. Öte yandan sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde ise artması tahmin ediliyor. Öte yandan özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için zirai don, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. İşte 22 Şubat hava durumu raporu...

ÇIĞ| 22 Şubat HAVA DURUMU son dakika uyarısı: Buzlanma, don ve çığ

Hava durumu bugün nasıl? İzmir, Ankara ve İstanbul hava durumu 22 Şubat tahmin raporu yayınlandı mı? Haftanın ilk iş günüyle birlikte başta çalışanlar olmak üzere dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Şubat hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlere göre bugün yurt genelinde kar ve yağmur beklenmiyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde artması tahmin edilirken özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. İşte 22 Şubat hava durumu tahmin raporu...

HAVA DURUMU 22 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


ÇIĞ UYARISI ve ZİRAİ DON UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Az bulutlu

RİZE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 6°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 8°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu

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