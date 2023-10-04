Haberler Yaşam Çiğ köftenin ilginç ortaya çıkış hikayesi: 4 bin yıllık tarihi Kral Nemrut'a kadar uzanıyor!

Çiğ köftenin ilginç ortaya çıkış hikayesi: Tarihi Kral Nemrut'a kadar uzanıyor! Türkiye'nin değerli yöresel lezzetlerinden birisi olan çiğ köftesinin ortaya çıkış hikayesi 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Çiğ köfte tarih boyunca sadece bir yemek olarak değil sosyal etkileşimlerin paylaşımı haline de gelmiştir. Adıyaman tarafından tescillenen çiğ köftenin ortaya çıkış hikayesini sizler için derledik. Habertürk Giriş: 04.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:06 facebook

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Kültürel miraslardan birisi olan çiğ köfte, 2008 yılında Şanlıurfa, 2018 yılında etsiz hali ile Adıyaman tarafından tescillenmiştir. Çiğ köftenin geçmişi 4 bin yıl öncesine kadar dayanır. Nasıl bulunduğuna dair net bilgi olmamasına rağmen kaynaklarda ateş yakılamadığı için et ve bulgurun yoğrulması sonucu ortaya çıktığı yazar.

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ÇİĞ KÖFTENİN İLGİNÇ ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ Çiğ köftenin ana vatanı Güneydoğu Anadolu'da hikayesi şöyle anlatılır; Adıyaman yöresinde eski bir medeniyetin kralı olan Nemrut, İbrahim peygamberi tek tanrıya inandığı için yakmaya için yakmaya karar verir. Halkına verdiği emir üzerine krallıktaki bütün ağaç ve odun parçaları büyük bir meydanda toplanır. Evlerde yemek pişirmek için odun kalmamıştır ve ateş yakılması da yasaklanmıştır.