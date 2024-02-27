Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu kapatıldı

        Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu kapatıldı

        Van Başkale'de dün çığ düşmesi nedeniyle bir kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu geçici bir süre ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van-Hakkari karayolu kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolunu 18.00-07.00 saatleri arasında ulaşıma kapattı.

        Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine dün akşam saatlerinde çığ düşmüştü. Düşen çığ nedeniyle yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlanmış, olayda ise 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı.

        Fotoğraf: İHA

        Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Geçidi’nde meydana gelen çığın ardından karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde kontrollü şekilde açılan yolda çığ riskinin devam etmesi üzerine saat 18.00’den sabah 07.00’ye kadar araç trafiğine kapatıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Evlendi
        Evlendi
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!