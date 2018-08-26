Çiğ tavuk suşi yiyen 34 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta, kör olmasına neden olabilecek bir parazitle enfekte oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; suşi yedikten sonra bağırsak parazitiyle enfekte olduktan adam neredeyse kör oluyordu. 10 gün boyunca karın ağrısı çeken hasta, nihayet tıbbi yardım almaya karar verdi ve Saiseikai Fukuoka Hastanesi'ne gitti.

Doktorlar, yuvarlak solucanların neden olduğu bir enfeksiyon olan toksokaroz teşhisinde bulundu.

Talihsiz adamın parazit nedeniyle akciğerlerinde ve karaciğerlerinde büyüme geliştiğini fark eden uzmanlar hemen tedaviye başladı. Uzmanlar, hastanın eğer tedavi edilmeseydi, gözlerini dahi kaybedebileceği açıklamasında bulundu. Çünkü nadir görülen bu enfeksiyon körlüğe yol açabiliyor.

İlaçlarla tedavi altına alınan adamın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Doktorlar, bu tip parazitlerin ateş, karın ağrısı, anoreksiya ve hatta körlük gibi problemlere neden olabileceğini belirterek, dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

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