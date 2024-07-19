Ciğerlerimiz yanıyor
Yurt genelinde sıcak havanın etkisi ve insanların ihmalkarlığı nedeniyle peş peşe orman yangını haberleri geliyor. Antalya, Balıkesir, Uşak, Muğla ve Sivas'tan orman yangını haberleri geldi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların yoğun mücadeleleri neticesinde yangınlar söndürüldü
ANTALYA'DAKİ YANGIN SERALARA SIÇRADI
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve seralara sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
Murtuna Mahallesi 9076 Sokak'taki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın seralara sıçradı.
Seraların plastiklerini tutuşturan yangın seralarda maddi hasara yol açtı. Bölgede Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin havadan ve yer ekipleri ile AFAD, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Aksu Belediyesi'nin itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında bulundu.
Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan çiftçiler de traktör ve su tanklarıyla destek verirken, korkusuzca yangının içine girip ateşe müdahalede bulunmaları dikkat çekti. Çıkan yangında, çok sayıda sera ve ormanlık alan zarar gördü.
Murtuna Mahallesi'nde yaşayan Rıza Aksu, aynı yerde daha öncede 3 kez yangın çıktığını belirterek, bugün Alaylı Mahallesi'nde çıkan yangının ekiplerin müdahalesinin ardından tekrar başladığını ve Murtuna'ya sıçradığını söyledi.
Aksu, “Üst tafta önceden 3 kez yangın çıktı, bugün saat 14.00'te yine yangın çıktı, söndürdük. Yangın sonra ileriye doğru atladı, ekiplerimizle birlikte müdahale ettik, yangınımızı tekrar kontrol altına aldık. Şu anda 50 dönüm seranın zarar gördüğünü düşünüyorum, seralara çok bakamadık, biz önce ormanlık alana müdahale ettik. Canlar gitti, insanlarımız zarar gördü, ormanlarımız gitti ”diye konuştu.
BALIKESİR'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Balıkesir’in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Havran’ın Eymir Kırsal Mahallesi sınırları içinde Şapçı Rampalarında öğle saatlerinde bir minibüste başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Havran Belediyesi, Polis TOMA ve Jandarma TOMA ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle ekiplerin müdahalesinin zorlaştığı yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 9 uçak, 3 helikopter, 6 dozer, 2 ekskavatör, 1 treyler ve diğer kamu kurum ve Kuruluşlarından gelen 22 araç ve iş makinesi ile birlikte toplam 88 araç 170 personel ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sonrasında hasar tespit ve yangının çıkış nedeniyle soruşturma başlatılacak.
UŞAK'TA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için 4 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.
Yangının etkilediği Kızılcaören ve Kuşdemirler köyleri çevresinde ise ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Alevlerin evlere ulaşmaması için iş makineleriyle köylerin etrafında setler oluşturuldu.
ARAZİDE ÇIKTI ORMANA SIÇRADI
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ömerköy Mahallesi'nde bir arazide henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 70 personel, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 9 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 1 ekskavatör ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
MERSİN'DE ALEVLER 3 EVE SIÇRADI
Mersinin Silifke ilçesindeki tarım alanında çıkan yangın nedeniyle 3 ev yandı. Kargıcak Mahallesideki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yayılan alevler, mahalledeki 3 eve sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın, bölgeye gelen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda söz konusu 3 ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
BODRUM'DAKİ YANGIN 1 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın itfaiye ve orman müdürlüğüne bağlı ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale ile büyümüden söndürüldü. Ağaçların yoğun olduğu bölgede çıkan yangında 100 metrekarelik alan zarar gördü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde enerji nakil hattının kıvılcım atması sonucu çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tehlikeli bir noktada çıkan yangını yaklaşık 1 saat içerisinde söndürdü. Yangında 100 metrekarelik alan zarar gördü.