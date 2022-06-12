Çığlık sesiyle anlaşıldı! Otobüsün motor kısmından çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde kimliği olmayan Cezayir uyruklu bir kişi Fatih Laleli'den Makedonya'ya giden tur otobüsünün motor kısmına girdi.

DHA'nın haberine göre kendisini girdiği yerde iple bağlayarak Makedonya'ya kaçak yollarla gitmek istedi.

YOLCULAR ŞOFÖRÜ UYARDI

Otobüsün hareket etmesiyle şanzıman kısmının ısınması sonucu Cezayir uyruklu kişinin vücudunda yaralar oluşunca acıdan çığlık atmaya başladı.

Çığlık sesleri üzerine otobüs içerisindeki kişiler şoförü uyardı ve şoför de durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri Cezayir uyruklu kişiyi girdiği yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve itfaiye ekipleri kaçak yolcuyu çıkardı. Cezayir uyruklu kişi sağlık kontrolünün yapılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı.