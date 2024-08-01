Cihan Çanak: İnşallah her maçta asist veya gol atarım

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok'u eleyerek adını bir üst tura yazdıran Trabzonspor'un genç oyuncusu Cihan Çanak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK MEMNUNUM"

Cihan, "Tuttuğun takımın taraftarı önünde oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Çok büyük duyguydu. Çok heyecanlıydım ama çok memnunum." açıklamasını yaptı.