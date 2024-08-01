Cihan Çanak: İnşallah her maçta asist veya gol atarım
Trabzonspor'un genç oyuncusu Cihan Çanak, Ruzomberok maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok'u eleyerek adını bir üst tura yazdıran Trabzonspor'un genç oyuncusu Cihan Çanak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"ÇOK MEMNUNUM"
Cihan, "Tuttuğun takımın taraftarı önünde oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Çok büyük duyguydu. Çok heyecanlıydım ama çok memnunum." açıklamasını yaptı.
"İNŞALLAH HER MAÇTA ASİST VEYA GOL ATARIM"
Genç oyuncu ayrıca, "Gencim ama 70 tane maçım var profesyonel olarak. İnşallah her maçta asist veya gol atarım. İlk yarı biraz zordu ama ikinci yarıda iyi oynadık. İkinci yarıda maçı kapattık, iyi oynadık." dedi.