AA

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Kasım'da sevk edildiği adliyede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Kolivar, avukatının itirazı üzerine 17 Kasım'da tahliye edilmişti.

Cihan Kolivar hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ŞİKÂYETÇİ OLDUĞU ANLATILDI

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla dosyaya sunulan dilekçede, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında "hakaret" içeren ifadeler kullanması nedeniyle Kolivar hakkında şikâyetçi olunduğu anlatıldı.

ŞÜPHELİNİN PAYLAŞIMLARI

Şüphelinin bazı paylaşımlarının açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, bazı paylaşımlarının da "halkın bir kesimini aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu" belirtilen iddianamede, bu paylaşımların da sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsuru kazandığı vurgulandı.

TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA KASTI

İddianamede, şüphelinin doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik sözleri dikkate alındığında, Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği aktarıldı.

11 YIL 11 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede Kolivar hakkında, "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi.