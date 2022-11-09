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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

"Ekmek" ile ilgili sözleri tepki toplayan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar hakkında, "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatılmıştı. Dün gözaltına alınan Kolivar, bugün adliyeye sevk edildi

Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi! -En son haberler
Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
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AA

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, önceki gün yaptığı tepki çeken açıklamalarının ardından dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kolivar, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel konuşuyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Bu sözlere karşılık, programın moderatörü Afşin Yurdakul, düzeltme istese de Kolivar açıklamalarını sürdürmüştü.

Kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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