Cihan Reşit Köse'den 'Tekerini Döndür' 0:00 / 0:00

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Cihan Reşit Köse, "Tekerini Döndür" ismini verdiği ilk teklisini dinleyicilerle buluşturuyor. Synth Pop, Ambient, Retro Pop gibi çeşitli türlerin sound'undan izler taşıyan parça, Köse'nin ilerideki solo çalışmaları hakkında şimdiden genel bir ipucu veriyor.

90'ların melankolik havasının da hissedilebileceği çalışma, lirik yapısıyla dinleyiciye duygusal bir ritmik akış sunuyor. Elektrik gitar, synth, bas gitarın harmanladığı elektronik kompozisyon, hibrit bir sound çizgisine yönelik oluşuyla Köse'nin projesine dair dinleyiciye genel bir tablo sunuyor.



Söz ve müziği sanatçıya ait olan parçanın gitarlarında Ali Can Vatanperver ve Candaş Öztürk, mix'inde Orhan Kaan Ceylani ve masteringinde Barış Ergün imzası bulunmaktadır. "Tekerini Döndür", tüm platformlarda yerini aldı.