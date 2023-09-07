İstanbul'da olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Can C. (64) ile birbirlerine yakın mesafede yaşayan Rebia Gül Arı (59), olay günü ağabeyinin evine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sesleri duyan yan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bahçede hareketsiz yatan Can C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedavi altına alınan adamın sağ bacağının kırıldığı ve düşmeye bağlı olarak başının ön kısmında yarık olduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

"ÇOK SAKİN BİR İNSANDI"

Olayla ilgili konuşan esnaf Sefa Gök, “Can ağabey kız kardeşiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayıp kız kardeşinin boğazına bıçakla darbe vurmuş. Darbeyi alan kız kardeşini yerde görünce panik yapmış. O düşünceyle üçüncü kattan atlamış. Can ağabey şu an yoğun bakımdaymış. Hayati tehlikesi var diye duyduk. Gül, vefat etmiş. Sonrasında polis ekipleri geldi. Çok şaşırdık. Can ağabey çok sakin bir insandı. Böyle bir şey beklemiyorduk. İnsanoğlunun ne yapacağı belli olmuyor” dedi.

CİNAYET OLAY YERİ İNCELEMESİYLE ÇIKTI

Olayın ardından adamın düştüğü yeri incelemek için savcılık talimatıyla çilingirle açtırdıkları eve giren polis ekipleri, mutfak bölümünde yerde bir kadının kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadının yaklaşık 6 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOĞAZINDA 20 KESİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca kadının boğazında yaklaşık 20 adet kesi izi olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme yapması sonrası Rebia Gül Arı‘nın cenazesi Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ONLARCA GAYRİMENKULE SAHİPMİŞ

Öte yandan ağabeyi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle öldürülen kadının evli olduğu bilgisine ulaşıldı. Durumunun oldukça iyi olduğu öğrenilen ağabey Can C.’nin, Kanada’da ve Türkiye’de onlarca gayrimenkule sahip olduğu öğrenildi.