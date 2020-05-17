Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - MERSİN

Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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