Çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan yandı

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Alınan bilgiye göre, Hasançavuş köyü, Ayna Çeşme mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden köylüler, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.c20 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.Düzce Valisi Cevdet Atay, yangında zarar gören alanı inceledi ve yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.