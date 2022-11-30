1. KAFEİN

Kafein çay ve kahve de bulunan bir enzim olsa da çikolata da eser miktar da bulunuyor. Kafein insan vücudunda merkezi sinir sistemi ve kalp üzerinde uyarıcı etkiye sahiptir. İnsanlar zihinsel faaliyetlerini kafein tükettikleri zaman daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirir. Ancak, uzmanlar tarafından tüketilmesi gereken bir kafein oranı vardır ve bu orana uyulması gerekir. Bu orandan fazla tüketilen kafein baş ağrısına sebep olabilirken damarlarda da daralmaya yol açabilir.