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Çikolatanın insan vücuduna sağladığı muazzam etkiler!

Çikolataya hayır diyebilen insan sayısı muhtemelen oldukça azdır. Uzmanlar daha çok bitter çikolata tüketilmesini tavsiye ederken, elbette alınması gereken miktarında önemli olduğunu vurguluyor. Bununla beraber çikolatanın insan sağlığına olumlu etkileri şaşırtacak derece fazla ve çok yönlü.

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  • Çikolatanın insan vücuduna sağladığı muazzam etkiler saymakla bitmiyor!

    1. KAFEİN

    Kafein çay ve kahve de bulunan bir enzim olsa da çikolata da eser miktar da bulunuyor. Kafein insan vücudunda merkezi sinir sistemi ve kalp üzerinde uyarıcı etkiye sahiptir. İnsanlar zihinsel faaliyetlerini kafein tükettikleri zaman daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirir. Ancak, uzmanlar tarafından tüketilmesi gereken bir kafein oranı vardır ve bu orana uyulması gerekir. Bu orandan fazla tüketilen kafein baş ağrısına sebep olabilirken damarlarda da daralmaya yol açabilir. 
  • Çikolatanın insan vücuduna sağladığı muazzam etkiler saymakla bitmiyor!

    2.TEOBROMİN 

    Kakao çekirdeğinde bulunan teobromin, sinir sisteminde eser miktar da uyarıcı etki gösterir ve tüketildiğinde vücutta kısa bir süre kalır. Çikolataya acı tadı bu madde verir, fazla tüketilmesi insana rahatsızlık verebilir fakat çikolatalar da çok az bulunduğundan dolayı, fazla çikolata tüketirseniz rahatsız edecektir.

     
  • Çikolatanın insan vücuduna sağladığı muazzam etkiler saymakla bitmiyor!

    3.FENOLLER

    Fenoller antioksidan görevi görür ve kalp rahatsızlıklarına karşı korur. Bir kare çikolata da, bir bardak kırmızı şarapla aynı miktar fenol bulunur. Bu oran bitter çikolata da daha fazladır. Bitter çikolatanın kalp hastalıklarına iyi geldiği uzmanlar tarafından da söylenmektedir, elbette kişiye göre tüketilmesi gereken miktar değişir.

     
  • Çikolatanın insan vücuduna sağladığı muazzam etkiler saymakla bitmiyor!

    4.FENİLETİLAMİN

    Çikolatanın içerisinde bulunan bu enzim kan basıncını ve kan şekerini yükseltir. Böylece, kişi kendini daha dinç ve pozitif hisseder. Aşk ilacı olarak bilinen feniletilamin afrodizyak etki yaratır. Aşık olan bir insanın beyninde benzer kimyasal olaylar, çikolata yenildikten sonra feniletilamin seviyesinin yükselmesinden dolayı açığa çıkar. Ayrıca depresyon etkilerini de azaltır.

     
  • Çikolatanın insan vücuduna sağladığı muazzam etkiler saymakla bitmiyor!

    5.ANANDAMİT

    Beyin de salgılanan anandamid maddesi çikolata yendikten sonra da ortaya çıkar. “Ananda” kelimesinin kökeni sanskritçe de “mutluluk, sevinç ve zevk” anlamlarına gelir. Bu salgı insan da doğal bir sarhoşluk ve iyi hissetme duygularının açığa çıkmasını sağlar. Her insan da seviye etkileri farklı seyreder. Vücutta ağrı semptomları da bir nebze azalır.

     
  • Çikolatanın insan vücuduna sağladığı muazzam etkiler saymakla bitmiyor!

    6.SEROTONİN

    Serotonin salgısı insanı sakinleştirir ve mutlu hissetmeyi sağlar. Vücutta serotonin miktarı azaldığında hissedilen tatlı ihtiyacı, çikolatanın bu hormonu salgılanmasına yardımcı olduğu için artar.

     

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