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        Çıktığı ağaçta kalp krizi geçirdi

        Adana'da bir kişi çıktığı ağaçta kalp krizi geçirdi, itfaiye müdahale edip hastaneye kaldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 01:20 Güncelleme: 05.02.2024 - 01:20
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        Çıktığı ağaçta kalp krizi geçirdi
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Kızıldam Mahallesi'ndeki dağlık alanda dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirdi.

        Eşinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu ağaçtan indirilerek arazide sedyeyle taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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