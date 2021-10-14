Bayrampaşa'da cila atölyesi alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Cila atölyesinde yangın çıktı: 1 itfaiye eri dumandan etkilendi

İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde Dericiler Sitesinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bir itfaiye eri dumandan etkilendi

Cila atölyesinde yangın çıktı: 1 itfaiye eri dumandan etkilendi
Bayrampaşa'da cila atölyesi alev alev yandı
0:00 / 0:00
DHA

Yangın Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dericiler Sitesinin içinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına iki koldan da müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale etti.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avcılar’da 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı
GÜNDEM Denetim noktasından kaçan şüpheliler ateş açtı: 1 ...
Şanlıurfa'da iş makinesiyle çarpışan otomobilin tavanı koptu: 2 ölü, 6 yaralı
GÜNDEM İş makinesiyle çarpışan otomobilin tavanı koptu: 2 ...
Ankara'da Forklift’in altında kalan işçi hayatını kaybetti
GÜNDEM Ankara'da Forklift devrildi: 1 işçi öldü
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
GÜNDEM Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
TEM Otogar Bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
GÜNDEM TEM Otogar Bağlantı Yolunda zincirleme kaza
Tokat'ta yük treninin lokomotifinde yangın
GÜNDEM Lokomotifte yangın çıktı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim barajının sıfır olması gerektiğini söyledi
GÜNDEM Destici: Seçim barajına ihtiyaç yok
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım
GÜNDEM Özdağ: 3 gün önce bilgi geldi
ALES/3 Başvuruları son gün yarın! 2021 ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES 3 başvuru ücreti ne?
GÜNDEM ALES/3 Başvuruları için son gün yarın!
Eşinin yanında gördü! Otomobille çarpıp sürükledi
GÜNDEM Eşinin yanında gördü! Otomobille çarpıp sürükledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.